هكذا تصرفت تركيا مع طائرة إسرائيلية تهبط اضطراريا في أنطاليا

العالم - ترکیا

وبحسب الشركة، فإن "الحالة الصحية لمسافرة على متن الرحلة LY5102 المتجهة من وارسو إلى تل أبيب، تطلبت ​مساعدة​ طبية طارئة"، ما استدعى الهبوط الإضطراري في أنطاليا، وهناك، ذكرت الشركة أنه "تحويل المسافرة لتلقي العلاج الطبي العاجل"، فيما "استعد طاقم الطائرة للإقلاع مجددا إلى تل أبيب".

وأضافت "لكن العمال المحليين (في مطار أنطاليا الدولي ) رفضوا تزويد طائرة الشركة بالوقود، رغم أنها هبطت بسبب حالة طبية".

وألغت تركيا جميع الرحلات الجوية المباشرة مع الکیان الإسرائيلی، منذ اندلاع الحرب علی غزة في 7 أكتوبر الماضي.