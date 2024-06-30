صنعاء.. التحالف اتخذ اجراءات تعسفية لعرقلة مطار صنعاء

العالم - المشهد اليمني

وزارة النقل في صنعاء اكدت أنّ الحكومة الموالية للتحالف السعودي في عدن اتخذت العديد من الاجراءات التعسفية وغير القانونية لعرقلة نشاط مطار صنعاء الدولي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني ونهب شركة الخطوط الجوية اليمنية، وقالت إنّ هذه الاجراءات هدفها خدمة أجندة التحالف السعودي والامريكي من أجل الابتزاز السياسي وفرض مزيد من الحصار على المناطق غير الخاضعة لسلطة التحالف.

كما قالت مصادر اخرى إنّ بنك عدن بدعم وسياسة امريكية اتخذ اجراءات ماليةً جديدة ضد صنعاء بهدف الإضرار بالقطاع المالي وتشديد الحصار على البلاد

فما هي دلالات هذه الازمة؟ وكيف يمكن حل أزمة الطيران اليمنية؟ وهل تستطيع هذه الاجراءات الضغط على صنعاء لايقاف عمليات المساندة التي تقوم بها؟

هذه الاسئلة وغيرها سوف نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة لكن بعد هذا التقرير.