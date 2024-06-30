تفجير عشرات المنازل بحيّ الشجاعية واشتباكات في رفح

العالم - فلسطين

ونسف الإحتلال عدداً من المنازل، بعدما شنّ طيرانه الحربي غارة عنيفة على تل السلطان غربيّ مدينة رفح، جنوبيّ القطاع، فيما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أكثر من 40 مواجهة وقعت بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في حيّ الشجاعية منذ الخميس الماضي.

في الأثناء، أقرّ قائد عسكري إسرائيلي بصعوبة المواجهة مع حركة حماس في مدينة رفح، مؤكداً أنّ تفكيك الحركة في هذه المدينة يتطلب عامين على الأقل. وناقضت تصريحات قائد اللواء 12 في جيش الاحتلال العقيد عفري إلباز تقديرات للجيش الإسرائيلي التي زعمت أن بالإمكان إعلان هزيمة حماس في رفح خلال أيام.

على الصعيد السياسي، قالت حركة حماس إنّ رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تلقى السبت اتصالاً هاتفياً من وزير المخابرات المصرية عباس كامل، تناولا فيه مسار المفاوضات الجارية الهادفة إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وقبلها نقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اقترحت خلال الأيام الأخيرة صياغة جديدة على أجزاء من مقترح وقف إطلاق النار في غزة، في مسعى منها لسدّ الفجوات والتوصل إلى الاتفاق.