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لجنة أممية تكشف..

"معلومة صادمة" بشأن وضع "الإغاثة" في غزة!

الأحد ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال عضو اللجنة الأممية لمنظمة حقوق الإنسان في فلسطين "كريس سيدوتي"، إن هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام بسبب القصف الإسرائيلي للمساكن في قطاع غزة تعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية.

العالم - فلسطين

وأضاف بحسب الموقع الرسمي للمنظمة، اليوم الأحد، أن هذا الاستهداف يأتي في ظل الحاجة الملحة لسكان غزة إلى المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية.

وأشار إلى أن هناك إصرارا إسرائيليا شديدا على فرض الكثير من القيود في ظل هذه الظروف الخطيرة، ومنع دخول المساعدات، والمخاطر التي تواجه فرق الدعم بشكل كبير.

وأوضح أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع إلى حد كبير منح التصاريح للفرق الطبية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية لإدخال المواد الغذائية والمياه والخدمات الطبية إلى المستشفيات.

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