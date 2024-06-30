المرصد الأورومتوسطي: اعدام ميداني لعشرات الفلسطينيين في حي الشجاعية

العالم - فلسطين

لليوم الرابع على التوالي حي الشجاعية في مدينة غزة ينزف؛ خلال اربع وعشرين ساعة فقط استشهد واصيب عشرات المدنيين إثر قصف اسرائيلي مكثف استهدف مناطق النزوح ومنازل المدنيين والعديد من المباني.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن جيش الاحتلال ارتكب مجازر واسعة في حي الشجاعية، وأعدم عشرات الفلسطينيين بشکل ميداني. وقال جيش الاحتلال ان العمليات في حي الشجاعية تستهدف البنی التحتية للفصائل الفلسطينية، الا ان الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث ان القصف الجوي والمدفعي لا يستهدف سوى المناطق المدنية.

خلال اربع وعشرين ساعة ارتكب جيش الاحتلال ثلاث مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من اربعين شهيدا ونحو مئة جريح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية ان هناك عشرات الضحايا مازالوا تحت الركام سقطوا جراء المجازر الاخيرة، وان طواقم الدفاع المدني تحاول انتشالهم، فيما يمنع جيش الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

هذا واستهدفت قوات الاحتلال بشكل مباشر بلدتي عبسان وخزاعة شرقي خانيونس، بينما تعرضت مدينة رفح لقصف مدفعي وجوي وبحري.

جرائم الاحتلال لم تؤثر على المقاومة، حيث عرضت كتائب القسام مشاهد لتصدّيها الى جانب باقي فصائل المقاومة، لقوات الاحتلال المتوغلة على محاور التقدم، واظهرت المشاهد التصدي للجيش الاسرائيلي في جنوب حي تل الهوى في مدينة غزة. وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قصفت كتائب القسام قوات الاحتلال المتوغلة في الحي بقذائف الهاون وأعلنت تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم. هذا وأشارت الى هبوط الطيران المروحي لإخلاء القتلى والجرحى. يأتي ذلک في وقت اعترف فيه جيش الاحتلال بمقتل جنديين واصابة اثنين وعشرين في اشتباكات مع المقاومة في أنحاء متفرقة في قطاع غزة خلال يوم واحد فقط.