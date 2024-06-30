حماس: العدوان على نور شمس جزء من الحرب الإسرائيلية الشاملة ضد شعبنا

العالم-فلسطين

وقالت حركة حماس، في بيان لها، إن "ما يجري من عدوان في مخيم نور شمس، هو جزء من الحرب الشاملة التي يشنها العدو الصهيوني على شعبنا في كل مكان"، مؤكدة أن "دماء الشهداء لن تذهب هدرا، بل تشكل وقودا لشعلة المقاومة المستمرة والمتصاعدة، حتى دحر العدوان عن أرضنا وشعبنا".

ودعت الحركة، "فصائل المقاومة كافة، إلى تصعيد الاشتباك مع العدو الفاشي والرد على هذا العدوان ومحاسبة العدو ومستوطنيه على جرائمهم".

ولا تزال حرب الاحتلال على قطاع غزة، مستمرة منذ أكثر من 9 أشهر، حيث دمرت أحياء بكاملها، وتسببت بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثارت أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنّ مقاتلون من حركة حماس هجوما على جنوبي الاراضي المحتلة، أدى لمقتل 1200 صهيوني، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، و تعهد الاحتلال بـ"القضاء" على الحركة، ويقول كيان الاحتلال إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.