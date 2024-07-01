"غوغل" توجه ضربة جديدة لاقتصاد كيان الاحتلال!

العالم-فلسطين المحتلة

ومن المتوقع أن يغادر موظفو فريلي في فلسطين المحتلة بحلول الربع الثالث من عام 2024. وأشارت الشركة إلى محاولة إعادة تركيز استراتيجيتها على المنتجات والمشاريع الأساسية سبباً للإغلاق.

وقال متحدث باسم شركة فريلي: "اتخذت الشركة القرار الصعب ببدء عملية إغلاق مركز البحث والتطوير الخاص بها في كل من حيفا وتل أبيب، وهذا الأمر جزء من مراجعتنا المستمرة لاحتياجات العمل. إن هذا القرار يتماشى مع استراتيجيتنا بينما نواصل تبسيط عمليات الشركة الشاملة". وأضاف المتحدث: “لم تلعب الحرب بين إسرائيل وغزة أي دور في قرارنا” حسب تعبيره.

وأصبحت شركة فريلي، التي انبثقت من برنامج "الرهانات الأخرى" التابع لشركة ألفابيت، الشركة الأم لغوغل، في عام 2015، لاعبا مؤثرا في مجال التكنولوجيا الصحية وجمعت ما لا يقل عن 3.5 مليارات دولار من التمويل اعتبارا من العام الماضي. وعملت الشركة على وضع خطة في السنوات الأخيرة لفصل نفسها عن ألفابيت، ما عزز الرهانات على احتمال سعيها إلى الإعلان عن طرح عام أولي باعتبارها شركة مستقلة.