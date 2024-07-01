شاهد.. كوريا الشمالية تثير غضب سيول باطلاق صاروخين

العالم _ خاص بالعالم

وفي اخر حلقة من سلسلة الحوادث التي تعكر هذه العلاقات، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين بالستيين هما الأحدث في سلسلة من الاختبارات التي أجرتها بيونغ يانغ وأثارت غضب سيول.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي أن الجيش زاد المراقبة واليقظة استعدادا لعمليات إطلاق جديدة مشيرة إلى أنها نقلت معلومات عن هذه الحوادث إلى الولايات المتحدة واليابان.

اليابان ايضا ابدت رد فعل على الاطلاق الكوري الشمالي وقالت انها تتخذ الاحتياطات اللازمة مع حلفاءها لمواجهة اية حالة طارئة.

بدورها ندّدت كوريا الشماليّة بالمناورات العسكريّة المشتركة بين كوريا الجنوبيّة واليابان والولايات المتحدة قبل ايام، واصفة إيّاها بأنّها 'النسخة الآسيويّة لحلف شمال الأطلسي'، ومحذّرةً من 'عواقب وخيمة'.

ورفضت سيول الاتهامات الكورية الشمالية مؤكدة أن التدريبات الأخيرة هي استمرار للتدريبات الدفاعية التي تجري بانتظام منذ سنوات بين الحلفاء الثلاثة.

يشار إلى أن الدول الثلاث بدأت يوم الخميس مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق تحت عنوان "حافة الحرية" شاركت فيها مدمّرات بحرية وطائرات مقاتلة وحاملة الطائرات الأميركية «ثيودور روزفلت» التي تعمل بالطاقة النووية.