الأونروا تتوقع نزوح 250 ألف فلسطيني من خان يونس

العالم - خاص بالعالم

ورغم تحذيرات وكالات الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، فإن الكيان الصهيوني مستمر في حربه على القطاع متجاهلا قرارين من مجلس الأمن الدولي يطالبانه بوقفها فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال 'إبادة جماعية'.

وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى نحو ثمانية وثلاثين ألف شهيدا وأكثر من سبعة وثمانين جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي مشيرة إلى أن عدد من الضحايا لا يزالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم مشيرة

هذا بينما تتواصل عملية النزوح في مختلف أنحاء القطاع حيث توقعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'اضطرار 250 ألف فلسطيني إلى النزوح مجددا من مدينة خان يونس، رغم عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة المحاصر من الجهات كافة.

هذا وأنذر جيش الاحتلال عدة مناطق شرق خان يونس بالإخلاء الفوري بزعم أنها مناطق قتال خطيرة، متوعدا في اتصال مسجّل ورد إلى سكان المناطق الشرقية 'بالعمل بقوة شديدة وبشكل فوري في المنطقة'.

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة، إن تل أبيب منعت وصول أكثر من نصف المساعدات المرسلة إلى شمال قطاع غزة في يونيو الماضي، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لمتحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أوضح فيه إن النازحين في غزة يعانون من نقص كبير في مواد الإيواء أو الإمدادات الحيوية.

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