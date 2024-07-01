العالم _ هاشتاغ

وفي موسم الانتخابات التشريعية البريطانية، قام روجر ووتر بتوجيه رسالة إلى الاحزاب السياسية في البلاد، وذلك في حوار مع ليان محمد المرشحة للانتخابات هذا العام، ووترز انتقد موقف الأحزاب التي تدعم الإبادة الجماعية في غزة.

نستعرض بعض الرسوم التي تداولها الناشطون على مواقع التواصل حول الإبادة الجماعية في غزة.

في الرسم الأول نرى بحر الدماء في غزة بينما العالم يجلس وسط بحر الدماء هذا وكأن شيئا لم يحصل بحق الفلسطينيين.

في الرسم التالي.. أهالي غزة يبحرون في بحر الدماء وسط الصواريخ والقنابل التي تنهال عليهم. القتل والإبادة في كل مكان في القطاع

الرسم الأخير في هذا الموضوع، غزة مدمرة.. لكنها ثابتة في الأرض ومهما دمروا فيها هي متمسكة بحقها.. مهما حصل.

وجه فرنسا يتغير.. ما الذي يحصل في فرنسا؟ أحزاب اليمين المتطرف تفوز في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية.

حزب ايمانويل ماكرون يعيش انتكاسة كبيرة. والحديث الان هو عن حرب اهلية بسبب فوز اليمين. تظاهرات ضد اليمين وأعمال شغب ومواجهات في الشار. هذا هو وجه فرنسا الحالي.

تفاعل من الناشطين العرب مع احداث فرنسا.

ولدينا هنا تعليق من "سلام" وفيه. انتخابات فرنسا امس الجميع كان يعلم ان اليمين المتطرف سيكون اولا. حتى ماكرون.. ولكنه لعب بذكاء الانتخابات المبكرة.. حسب النتائج تحالف ماكرون مع اليسار حصلوا على اثنين وخمسين بالمئة بينما اليمين ثلاثة وثلاثين بالمئة

"محمد" بدوره علق متسائلا. اليمين المتطرف في فرنسا يفوز في الجولة الأولى من الإنتخابات التشريعية وهلع في فرنسا، لماذا الهلع أليست هي انتخابات حرة وديمقراطية ؟. أليس برأيكم أن الشعب هو الحكم ؟. ولماذا مسيو ماكرون يقول إذا فاز اليمين المتطرف فإن حرباً أهلية ستندلع في فرنسا؟

التعليق الاخير حول الانتخابات الفرنسية من "ابراهيم الصياح" وفيه. نتائج الانتخابات الفرنسية الاخيرة وفوز اليمين المتطرف لن يتحملّها اليمين العاقل ولا الرئيس ماكرون ولا اليسار باجنحته. الخوف من حرب اهلية مدعومة تحت الطاولة عن جهل او دراية من قلب فرنسا وخارجها.

منتهي الصلاحية.. هذا هو الوصف الذي أطلقه أميركيون على الرئيس جو بايدن. والسبب في إطلاق هذا الوصف عليه هو الاداء الكارثي لبايدن في المناظرة التي جمعته بمنافسه دونالد ترامب. وضع كارثي يعيشه الديمقراطيون بعد المناظرة. فهل يتم استبدال بايدن بمرشح آخر؟ وهل هذا ممكن؟ أم فات الأوان بالنسبة للحزب الديمقراطي؟

من التعليقات حول هذا الموضوع، لدينا هنا تعليق من "مجدي نصر. الذي كتب. بايدن منتهي الصلاحية وعليهم إيجاد البديل.

"سرجون عقدي" بدوره كتب. بايدن منتهي الصلاحية والكل يعلم ذلك وهو يتمنى ان يتخلص من المتاجرة به ليرتاح في شيخوخته. ولكن اقطاب ادارته امثال بلينكن الذي يضع سياسة الادارة يريد رئيس غائب العقل وحاضر بالجسد فقط.. فبايدن واجهة وديكور لكي تستمر سياسة الولايات المتحدة الحالية.

أخيرا لدينا تعليق من "سامح" الذي كتب: "جو بايدن يتحدث وكأنه روبوت منتهي الصلاحية في المناظرة مع دونالد ترامب.

في زمن الحروب تجد شركات التكنولوجيا والاتصالات فرصة لتنفيذ مشاريعها وتحقيق مكاسب ضخمة.

شركة غوغل ومعها شركة امازون تشاركان في دعم الاحتلال في حربه على غزة. ناشطون وموظفون سابقون في غوغل اطلقوا فعاليات احتجاجية ضد الشركة مطالبين بوقف دعمها للاحتلال.

التفاصيل في الفيديو المرفق..