المقاومة العراقية تحذر الاحتلال من شن حرب على لبنان 

العالم-العراق

وعقدت الفصائل اجتماعا هو الثاني من نوعه خلال أقل من عشرة أيام، بحثت فيه تهديدات الاحتلال الإسرائيلي للبنان، ووفقا لبيان للتنسيقية، الذي صدر في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد/ الاثنين، فإن الاجتماع جاء "إثر تهديدات العدو الصهيوأميركي بشن حرب على لبنان ومقاومته الباسلة"، مؤكدة أنه "إذا ما نفذ الصهاينة تهديدهم، فإن وتيرة ونوعية العمليات سوف تتصاعد ضدهم، وستكون مصالح العدو الأميركي الإجرامي في العراق والمنطقة أهدافا مشروعة لرجال المقاومة".

وأشارت الى أن "ما يتعرض له أهالي فلسطين من مجازر وإبادة جماعية مدعومة أميركيا، يوجب اتخاذ مواقف حازمة تجاه دول التطبيع، لا أن تدعم بنفط العراق وأمواله، ولعل خط أنبوب نفط العقبة- البصرة الذي يستنزف العراق بمبالغ طائلة، دون جدوى اقتصادية للبلاد، يعد نقطة البداية لإدخال العراق إلى مشروع خبيث يمهد للتطبيع مع الكيان الصهيوني". وعاودت فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، تصعيدها الإعلامي ضد أميركا إثر التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وعقدت قبل أقل من أسبوعين اجتماعا "استثنائيا" لبحث ملف الوجود الأميركي بالعراق، مؤكدة قدرتها على إنهائه "بكل السبل".