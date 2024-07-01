الاعلان رسميا عن "حصانة ترامب الجزئية"..وهذه ردة فعل فريق بايدن

العالم-الاميركيتان

ويأتي القرار الذي اتخذ على أسس الانقسام الأيديولوجي بين القضاة بأغلبية 6 قضاة محافظين مقابل 3 قضاة ليبراليين، قبل 4 أشهر من الانتخابات التي يترشح فيها ترامب عن الحزب الجمهوري لمواجهة الديموقراطي الرئيس جو بايدن.





وقضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يستحقون الحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ولكن ليس عن سلوكهم الخاص.

وقدم ترامب الاستئناف إلى المحكمة العليا في فبراير/شباط الماضي لمنع قضية جاك سميث الجنائية رفيعة المستوى من المضي قدما.

وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، رفض الحكم قرارا من محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير، والذي وجد أن ترامب لا يتمتع بأي حصانة من الجرائم التي ارتكبها خلال رئاسته لتغيير نتيجة انتخابات 2020.

وأشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، ووصفه بأنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية.

ونشر ترامب على موقع Truth Social: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أمريكيا!".



من جهته، ندد فريق حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين بدونالد ترامب بعدما قضت المحكمة العليا بأنه يتمتع بنوع من الحصانة باعتباره رئيسا سابقا.

وقالت حملة بايدن “فقد دونالد ترامب عقله بعدما خسر انتخابات 2020 وشجّع عصابة على قلب النتائج… يعتقد بأنه فوق القانون وهو مستعد للقيام بأي شيء من أجل الوصول إلى السلطة والبقاء فيها”.