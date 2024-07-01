بالفيديو..وفاة لاعب صيني يبلغ 17 عاما داخل الملعب

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وأعلن اتحاد كرة الريشة الإندونيسي، أن اللاعب المتوفي كان يواجه الياباني كازوما كاوانو، في بطولة آسيا لكرة الريشة للناشئين، أمس الأحد، عندما ترنح قبل أن يسقط مغشيًا عليه وسط الملعب، حسبما نقلت قناة "العربية".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط اللاعب فجأة على الأرض قبل الإعلان عن وفاته بعد نقله إلى المستشفى.

وأوضح مسؤولو كرة الريشة إن الفرق الطبية عالجت تشانغ في الملعب وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى قريب، ثم نقل لاحقا إلى مستشفى ساردجيتو العام، فيما قال المتحدث باسم الاتحاد الإندونيسي لكرة الريشة، بروتو هابي، للصحفيين: "إن نتائج فحص وعلاج الضحية في كلا المستشفيين أظهرت نفس النتائج، وهي أنه تعرض لسكتة قلبية مفاجئة".