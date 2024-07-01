وزير لبناني أسبق يتحدث للعالم عن غزة وتطورات المنطقة ودور ايران

العالم - ضيف وحوار

وقال منصور في حوار خاص مع قناة العالم خلال برنامج "ضيف وحوار": لا شك ان التطورات الحاصلة اليوم في المنطقة والمعادلات المختلفة التي تجري على الارض تنبئ بوجود مخاض في المستقبل حتى الآن لا نستطيع ان نحدد ما هو هذا المخطط وما هي عناوينه وملامحه.

واضاف: هناك مواجهة بين الغرب والمنطقة، الغرب المتمثل بأوروبا والولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي لهم خطة معينة تجاه المنطقة من اجل الهيمنة عليها والسيطرة عليها، وهذا هو صراع مستمر منذ الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم، عندما اطلت الولايات المتحدة على العالم بسياستها الجديدة.

وتابع منصور: اليوم الولايات المتحدة تنظر الى الشرق الاوسط كأحد المراكز الاستراتيجية الهامة في العالم، اوروبا امريكا اللاتينية والشرق الاوسط وجنوب شرق آسيا، وهذه المناطق كلها تعتبر الولايات المتحدة أن امنها القومي يتواجد في اي منطقة من هذه المناطق، ومجالها الحيوي يمتد الى القارات كلها.

واردف: في الشرق الأوسط هناك عدو اسرائيلي وهناك صراع مستمر لم يتوقف منذ العام 1948 وحتى اليوم، الكيان الاسرائيلي يتلقى الدعم المتواصل من قبل الغرب والولايات المتحدة، بالمقابل هناك جبهة مقاومة رافضة للهيمنة الغربية على المنطقة وترفض الدخول في الأحلاف وتريد ان تحافظ على قرارها السيادي المستقل.

وقال منصور: عندما شن الكيان الاسرائيلي عدوانا على لبنان عام 2006 تحدثت وزيرة الخارجية الاميركية آنذاك كوندوليزا رايس عن شرق اوسط جديد مثل ما تحدث نتنياهو عند طوفان الاقصى بانه سيغير الشرق الاوسط، وتغيير الشرق الاوسط الغاية منه هو القضاء على شيء اسمه مقاومة وعلى شيء اسمه قضية فلسطينية وايضا القضاء على اي سياسة تتصدى للسياسة الاميركية الغربية.

وأكد أن هذه الحرب اليوم لن تكون اخيرة لكنها ستكون مفصلية بالنسبة للكيان الاسرائيلي والولايات المتحدة، بان الكيان اذا لم يحقق اهدافه في غزة ولبنان يكون المشروع الاميركي الاسرائيلي انتهى نهائيا، لأن المقاومات في المنطقة بحجمها الحالي بعد سنوات ستكون اكبر وستتوحد اكثر واكثر وستظهر حركات مقاومة جديدة.

وقال منصور:لإيران دور وكبير ومؤثر للغاية في المنطقة، وبكل جرأة نقول ان هذه المقاومات في المنطقة التي تتصدى للعدوان الاسرائيلي اول ما تستند الى الجمهورية الإسلامية الايرانية، لأن ايران منذ اللحظة الاولى لقيام ثورتها اتخذت مبادئ محددة في علاقاتها الدولية، أولا هي ضد الهيمنة والتسلط في العالم وهي ضد قوى الاستكبار في العالم وهي ضد الكيان الاسرائيلي ووجوده وايضا ضد اي تدخل في شؤون المنطقة، ورغم كل الظروف فإيران لم تتراجع ولن تتراجع.

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