في دولة اسيوية..اعتقال وزيرة مارست السحر الأسود بحق رئيس البلاد!

العالم- اسيا والباسيفيك

وتم اعتقال الوزيرة مع اثنين آخرين من المشتبه بهم ووضعوا تحت الحبس الاحتياطي لمدة سبعة أيام، وذلك وفقا لـ"بيزنس إنسايدر" Business Insider.

وعملت شمناز سابقًا في مجلس مدينة مالي إلى جانب الرئيس معزو عندما كان عمدة المدينة.

وبعد انتخاب معزو رئيساً العام الماضي، استقالت شمناز من المجلس وتم تعيينها ضمن التشكيل الحكومي.

يشار إلى أن "ممارسة السحر" لا تعد جريمة جنائية في جزر المالديف، إلا أنها قد تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة 6 أشهر بموجب الشريعة الإسلامية.

وبحسب التحقيقات الأولية، قامت الوزيرة بعمل "سحر أسود" لرئيس البلاد وخبأته في مكان ما حتى تتقرب منه أكثر وتترقى في مناصبها السياسية.