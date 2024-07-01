الرئيس العراقي ينتقد تصريحات مسؤول أمريكي

العالم- العراق

ونقلت وكالة "واع" عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان قالت فيه: "نستنكر تصريحات النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي مايك والتز والتي لا تمس فقط شخص رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان وإنما هي مساس باستقلالية القضاء العراقي الذي هو ركن أساس من أركان الدولة".

وأشاد البيان بالنظام القضائي العراقي مؤكدا أنه "من أرصن الأنظمة القضائية المستقلة في المنطقة وهو الكافل لتحقيق العدل والداعم لسيادة القانون والضامن لحقوق المواطنين المشروعة في العيش الحر الكريم، وما الاستقرار الأمني والسياسي الذي يشهده العراق إلا دليل واضح على ذلك".

وتابع البيان استنكاره لتصريحات النائب الأمريكي واصفا إياها بـ"غير المسؤولة" وأن تكرارها قد يؤثر في طبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية".

وكان والتز قد أعاد نشر تغريدة لتقرير موقع "واشنطن فري بيكون" الأمريكي حول استعداده لتصنيف مجلس القضاء الأعلى في العراق ورئيسه زيدان على أنهما "أصول تسيطر عليها إيران" على حد زعمه.