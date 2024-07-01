العالم- اليمن

وأكدت القوات المسلحة اليمنية في بيانٍ لها، أن العمليات العسكرية تم تنفيذها بعون الله تعالى، وذلك انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردًا على مجازر العدو الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتضمنت العمليات العسكرية:

العملية الأولى: استهدفت سفينة "MSC Unific" الإسرائيلية في البحر العربي بعدد من الصواريخ المجنحة، وأسفرت عن إصابة دقيقة ومباشرة.

العملية الثانية: استهدفت سفينة "Delonix" النفطية الأمريكية في البحر الأحمر، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة.

العملية الثالثة: استهدفت سفينة الإنزال "Anvil Point" البريطانية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ المجنحة، وأسفرت عن إصابة دقيقة ومباشرة.

العملية الرابعة: استهدفت سفينة "Lucky Sailor" في البحر الأبيض المتوسط بعدد من الصواريخ المجنحة، وذلك لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن عملياتها لن تتوقف إلا بإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.