هذا ما قاله بزشكيان وجليلي بالمناظرة الاولى للجولة الثانية من الانتخابات

العالم- ايران

وموضوع هذه المناظرة حول الثقافة والسياسة، وتناول حوالي 12 إلى 13 قضية وسؤالاً يتعلق بهذه القضايا.

سعيد جليلي: إذا كان لدينا القوة أو التقدم، فهو نتيجة مشاركة الناس

وفي مناظرة الانتخابات الرئاسية، قال سعيد جليلي، في إشارة إلى خطة حكومته لزيادة مشاركة الشعب في الفترة الرئاسية المقبلة: كان من دواعي فخر الإمام الراحل (قدس) والجمهورية الإسلامية الإيرانية أن العالم كله يعترف بأن الجمهور في ايران هم الذين يقررون مصيرهم بأصواتهم وآرائهم.

وقال: على الحكومة أن تحدد دورا للشعب، لذا فإن إحدى خطط حكومتي هي توفير مشاركة الشعب في إدارة البلاد وفي مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

واجاب جليلي ردا على سؤال هل لديكم خطة لزيادة مشاركة الناس في الانتخابات، قال: ان المشاركة الشعبية في الانتخابات منخفضة ولابد من دراسة أسباب ذلك ومعالجتها.

واضاف: إذا كنا نتوقع مشاركة الناس، يجب أن نمهد الارضية كي يأتى الشعب إلى الساحة ويشعرون أنهم يستطيعون القيام بحركة جماعية ولديهم دور في تشكيل الحكومة.

وتابع في جانب اخر من كلمته: لابد من منح حقوق اهل السنة وكل المكونات وهذه من مسؤوليات الحكومة ويجب ان لانستغل الامر لمصلحتنا فترة الانتخابات.

واوضح: نحن نفهم لغة الشباب وطلاب الجامعات والعمّال وعلينا ان نتواجد بينهم ونفهمهم وانا اعقد الاجتماعات مع هذه الفئات بشكل مستمر منذ سنوات .. علينا ان لانطرح الأمور بشكل ناقص، فالاحتجاج لايتم فقط بالنزول الى الشوارع.

واردف قائلا: نحن نفهم لغة الشباب وطلاب الجامعات والعمّال وعلينا ان نتواجد بينهم ونفهمهم وانا اعقد الاجتماعات مع هذه الفئات بشكل مستمر منذ سنوات .. علينا ان لانطرح الأمور بشكل ناقص، فالاحتجاج لايتم فقط بالنزول الى الشوارع.

بزشكيان: المشاركة الشعبية المنخفضة في الانتخابات "مقلقة"

من جانبه قال المرشح بزشكيان في معرض رده على سوال بخصوص زيادة المشاركة في الانتخابات، انني قبل أن أدخل في المناقشة، نحن وسمعت أخباراً في وسائل الإعلام عن زيادة سعر البنزين في حكومتي القادمة وليعلم الشعب أننا لن نفعل أي شيء دون موافقة الشعب.

وأضاف حول المشاركة، ان المشاركة الشعبية المنخفضة في الانتخابات مقلقة..علينا أن نمنح حقوق القوميات اليهم وكذلك حقوق المرأة ومنح المكانة المطلوبة لهن في المجتمع .. عندما لانسمع صوت المواطن فهذه نتيجة طبيعية.. عندما لايشارك 60% من الشعب في الانتخابات فهذا يعني ان هناك خلل في ادارة البلاد.

وأضاف: كل من يطالب ويحتج، لا يسمع جوابا مقنعا.. يجب ان نستمع الى المواطنين ونحترمهم .. الملك يبقى مع الكفر لكن لايبقى مع الظلم .. لابد من تطبيق العدالة.

واكد المرشح بزشكيان ان السياسات العامة لقائد الثورة الاسلامية لم تُنفذ منذ 20 عاما والجميع يؤكد انه يملك برنامجا .. البرنامج الذي لايوصلنا الى الهدف لاقيمة له.



يتبع..