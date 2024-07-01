حسام زكي يتراجع عن تصريحات له بأن جامعة الدول العربية لم تعد تصنف حزب الله "منظمة إرهابية"

العالم-لبنان

وقال أبو الغيط، في بيان له، إن "التكليف الصادر للأمين العام المساعد السفير حسام زكي بزيارة لبنان موفدا شخصياً من جانبه للتواصل مع القوى السياسية اللبنانية هو تنفيذ لقرارات مجلس الجامعة بشأن التضامن مع لبنان وتكليفها للأمين العام في هذا الخصوص".

من جهته، أوضح حسام زكي، في تصريح صحفي للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة، أن "تصريحات بشأن حزب الله قد فسرت في غير سياقها الصحيح"، مشيرا إلى أن "هذا لا يعني بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات العديدة على سلوك وسياسات وأفعال ومواقف الحزب ليس فقط داخليا وإنما إقليمياً أيضاً".

وكان زكي أعلن، يوم السبت الماضي، عقب زيارته إلى بيروت، أن "الجامعة لم تعد تصنف حزب الله منظمة إرهابية"، موضحًا أن "القرارات السابقة للجامعة تضمنت وصف حزب الله بالإرهابي، مما أدى إلى قطع التواصل معه".