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بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب "سابقة خطيرة"

بايدن: قرار المحكمة العليا بشأن حصانة ترامب
الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن قرار المحكمة العليا منح سلفه دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال قام بها عندما كان رئيسا يشكل "سابقة خطيرة".

العالم-الامريكيتان

وانتقد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية الذي اعتبر انتصارا لمنافسه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال الرئيس الديمقراطي في خطاب عبر التلفزيون، إن هذا القرار "يخلق جوهريا مبدأ جديدا وسابقة خطيرة، لأن سلطات (الرئيس) لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن".

وفي وقت سابق من الإثنين، خلصت المحكمة العليا الأميركية إلى أنه لا يمكن مقاضاة ترامب على أي تصرفات تدخل ضمن صلاحياته الدستورية كرئيس أثناء ولايته.

وحسب القرار، يمكن مقاضاة ترامب فقط على التصرفات الخاصة.

ويعد الحكم تاريخيا، إذ يعترف لأول مرة بشكل ما من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.

وأشاد ترامب بالحكم في منشور كتب فيه: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بكوني أميركيا".

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