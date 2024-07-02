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شهداء وإصابات بقصف القطاع واستهداف نازحين في خان يونس

شهداء وإصابات بقصف القطاع واستهداف نازحين في خان يونس
الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

 استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون قبيل فجر اليوم الثلاثاء، بقصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، تركز على مدينة خان يونس جنوبا، وعلى حي الشجاعية ومخيم النصيرات وسط القطاع.

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وككالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن مصادر طبية ومحلية قولها، إن عددا من الشهداء وعدة إصابات ارتقوا وأصيبوا نتيجة قصف الاحتلال للنازحين في حي الضابطة الجمركية شرق خان يونس، حيث أجبرت قوات الاحتلال آلاف المواطنين والجرحى والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة، تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي الشجاعيّة شرق مدينة غزة، وشمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأضافت المصادر أن عددا من المواطنين أصيبوا في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة أبو جلالة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

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