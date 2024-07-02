هكذا عادت قوات الاحتلال تجر أذيال الهزيمة من مخيم نور شمس

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وعاد جيش الاحتلال بقتيل وعدد من الاصابات بعد ان اوجعته المقاومه برصاصها وعبواتها الناسفه التي تعد من أقوى الاسلحه التي يخشاها الاحتلال في الضفة الغربية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة ضابط إثر انفجار عبوة ناسفة في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.



الدمار هو لغة لكيان صهيوني لا يفهم أدنى معنى للانسانية فلا يستطيع النيل من الكتائب المسلحة الا بالقصف الجوي أما الاقتحامات البرية يحاول بها رسم صورة نصر وهمية بتفجير المنازل وتدمير البنية التحتية في نورشمس وقتل طفل وسيدة أثناء المرور من مخيم طولكرم في المدينة.



بنظرات ممزوجة بين ألم الفراق الذي يفطر القلوب وبين الحيرة والتساؤل الى متى سيبقى الشعب الفلسطيني لوحدة ومن سيوقف الة القتل والدمار التي تفتك بهذا الشعب.



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