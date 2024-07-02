الغزواني يحقق فوزا ساحقا بفترة رئاسية ثانية في موريتانيا

العالم - مراسلون

مع اللحظات الأولى لفرز النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية في موريتانيا بدت العاصمة انواكشوط هادئة إلا من انتشار أمني مكثف تحسبا لأية أعمال شغب ،وهو الأمر الذي إكده المرشح بيرام ولد الداه حيث أعلن رفضه النتائج و دعى للخروج للشارع حتى تتحقق الديمقراطية حسب تعبيره.



رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للآنتخابات خرج للمواطنين ليؤكد فوز محمد ولد الشيخ الغزواني بمأمورية ثانية في الشوط الأول ،وهي النتيجة التي بدت مفاجئة و صادمة للبعض حيث كان أنصار مرشح حزب تواصل فضلا عن المرشح بيرام يعتقدون أنه بإمكانهم جر ولد الشيخ الغزواني لشوط ثاني.



نسبة المشاركة في الإنتخابات بلغت خمسة. و خمسين فاصل تسعة وثلاثين بالمائة في حين حصد ولد الشيخ الغزواني منها ستة و خمسون فاصل اثني عشر ،وحصل صاحب الرتبة الثانية الحقوقي بيرام ولد الداه على اثنين و عشرون بالمائة فاصل عشرة .

ولد الغزواني تنتظره ملفات هامة سيكون عليه الاهتمام بها أكثر كملف الأمن و الهجرة والتشغيل



فاز ولد الشيخ الغزواني بمأمورية و ملفات كثيرة تنتظره ليكملها و أخرى ستطرح لأول مرة لبدء إصلاحات منتظرة.

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