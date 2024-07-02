شاهد.. طهران تستضيف مؤتمر تكريم أفضل 100 شركة إيرانية

العالم - مراسلون

تحت سقف واحد اجتمعت مئة شركة معرفية للتنافس على أفضل لقب شركة منتجة في البلاد في مؤتمر كشف ماتوصلت إليه أيادي خبراء وباحثين ومخترعين إيرانيين من إنتاجات محلية ترتقي إلى مستوى المواصفات الدولية المطلوبة.

وقالت فاطمة نيك آذر وهي مدير المركزالتعليمي والاكاديمي للطيران والخطوط الجوية في طهران لمراسل العالم: " مركزنا التعليمي الاكاديمي هو المركز الاول في البلاد الذي يعمل على تعليم الطيارين والمضيفين وتقنيات الخطوط الجوية كما اننا نعمل الان على فتح مراكز تعليمة اخرى في البلدان المجاورة في الخليج الفارسي مثل الكويت وعمان والبحرين والعراق".

المؤتمر جمع العديد من الشركات والمؤسسات المعرفية شملت الطب وهندسة الأنسجة وتصنيع المكونات الغذائية والصناعية وخدمات شبكة الانترنت والاتصالات وتدريب الطيارين ومهارات الخطوط الجوية.

وقال محمد رضا يار محمدي وهو مديرالمؤتمر لمراسل العالم: "ان أولويتنا في المؤتمرهو تعريف منتجات الشركات القائمة على المعرفة لانها تستطيع ان تؤثر اكثرعلى الانتاج واليد العاملة والتنمية والتنافس بين الشركات".



كما قال حسين فضل علي وهو مديرشركة اتحاد لصناعة الادوات الزراعية في طهران لمراسل العالم: "ان شركتنا تعمل على صناعة المعدات والادوات الزراعية مثل مخازن المياه وآلات الرش والمبيدات وغيرها من الادوات الاخرى كما اننا نصدر لدول عديدة منها دول الجوار".

الأطروحات والاقتراحات التي قدمها أصحاب الشركات حظيت باستقبال من جميع الحضور تعرفوا من خلالها على رؤى مستقبلية اقتصادية لطالما كانت حكرا على الشركات الأجنبية.