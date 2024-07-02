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خرازي يحذر : إيران ستدعم حزب الله بكل الوسائل في اي حرب اسرائيلية ضد لبنان

خرازي يحذر : إيران ستدعم حزب الله بكل الوسائل في اي حرب اسرائيلية ضد لبنان
الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

حذّر رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي، اليوم الثلاثاء، من أن تشنّ "إسرائيل" هجوما شاملا ضد حزب الله، لأنّها ستخاطر بإشعال حرب إقليمية تدعمه فيها طهران ومحور المقاومة بكل الوسائل.

العالم - ايران

وقال خرازي في تصريحاته لصحيفة "فايننشال تايمز" إنّ إيران "غير مهتمة" بحرب إقليمية، كما حثّ الولايات المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني من أجل منع المزيد من التصعيد.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستدعم حزب الله عسكريا في حالة نشوب صراع شامل، قال خرازي: "كل الشعب اللبناني والدول العربية وأعضاء محور المقاومة سيدعمون لبنان ضد إسرائيل".

وتابع: "ستكون هناك امكانية توسع الحرب إلى المنطقة بأكملها، وستشارك فيها جميع الدول، بما في ذلك إيران. وفي هذه الحالة، لن يكون لدينا خيار سوى دعم حزب الله بكل الوسائل".

وأضاف رئيس المجلس الإستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران: "توسيع الحرب ليس في مصلحة أحد، لا إيران ولا الولايات المتحدة".

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