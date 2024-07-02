مراسل العالم يتحدث عن الوضع الكارثي في مستشفى ناصر

العالم _ مراسلون

وقال مراسل العالم ان بعد اخلاء مستشفى غزة الاوروبي الواقع في المناطق الشرقية بات الضغط كبيرا وهناك نداء استغاثة من وزارة الصحة الفلسطينية بان العمل في مستشفى ناصر صعب جدا ولايمكن له تلقي اعداد كبيرة من المرضى.

ونوه الى ان المستشفى الاوروبي كان مخصصا للعمليات المعقدة ووصول الوفود الاجنبية والعربية اليها لاتمام بعض عمليات، ومع ادخال مستشفى الاوروبي تحت دائرة الاخلاء ونقل المرضى الى مستشفى ناصر اصبح الوضع كارثيا وهذا ينعكس سلبا على تقديم الخدمات للمرضى الذين يقدر عددهم بالمئات خصوصا اصحاب العمليات الجراحية.

وذكر مراسل العالم ان الاحتلال الاسرائيلي دخل الى مستشفى ناصر ودمر مرافقها خلال الايام الاخيرة ولكن تم اعادة تشغيله بالحد الأدنى.

يذكر انه أخلت الطواقم الطبية في مستشفى غزة الأوروبي شرق رفح، امس الاثنين، المستشفى بعد إصدار الجيش أوامر إخلاء لعدد من المناطق الواقعة في الأجزاء الشرقية بين مدينتي خان يونس ورفح.



ونقلت عشرات من الحالات التي تتلقى العلاج في مستشفى غزة الأوروبي لمستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب القطاع، ومستشفيات ميدانية مجاورة بعد إخلاء مناطق واسعة شرق المدينة.