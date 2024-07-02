شاهد.. العبوات الفلسطينية الناسفة تؤرق قادة الاحتلال

العالم- خاص بالعالم



ويبدو أن العبوات الناسفة التي باتت طاردة للقوات الإسرائيلية من مخيمات الضفة، حيث يكثف الاحتلال عمليات الاغتيال من الجو، ستبقى مهيّأة للانفجار بانتظار أيّ اقتحام قادم .



وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي وإصابة آخرين خلال اشتباكات مع مقاومين في مخيّم نور شمس ترافقت مع تفجير عبوات ناسفة، ما يدلّ على فاعلية هذا السلاح في مواجهة الآليات المصفّحة.



يأتي ذلك فيما باتت المقاومة في الضفة تؤرّق قادة الاحتلال بالتزامن مع ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى من الجنود الإسرائيليين ، حيث اعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد قتلاه إلى أكثر من ستمئة وسبعين بينهم سبعة في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول الماضي.



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بمقتل قائد فرقة قناصة وجندي وإصابة سبعة عشر جنديا، بانفجار عبوات ناسفة في كل من طولكرم وجنين.



وفي طوباس أفادت مصادر فلسطينية بأندلاع اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية الجديدة.



كما شهد مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية اشتباكات مع فصائل المقاومة إثر اقتحام المخيم.



مواجهات وعمليات المقاومة، تاتي رغم تصعيد جيش الاحتلال من حملة الاقتحامات والاعتقالات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الضفة المحتلة والتي تتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.