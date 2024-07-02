الإمارات على علاقة مع شركة تصنيع أسلحة صربية ساندت الكيان المحتل

العالم - الامارات

ففي تحقيق أجرته شبكة التحقيق الاستقصائية البلقانية، وصحيفة “هآرتس”، الشهر الماضي، ونشره موقع “بلقان إنسايت” بعنوان “من بلغراد إلى بئر السبع”، كشف عن صادرات أسلحة للشركة التي تملكها الدولة الصربية بملايين الدولارات من صربيا إلى الكيان المحتل لفلسطين، ولكن الشركة لديها علاقات طويلة مع الإمارات.

وبحسب التقرير، فقد قامت شركة يوغوإمبورت- أس دي بي أر بتصدير أسلحة قيمتها 17.1 مليون دولار إلى الكيان عبر الطائرات العسكرية، وكذا الطائرات المدنية.

وكانت صربيا من أهم الدول المصدرة للسلاح في فترة الحرب الباردة، عندما كانت جزءاً من يوغوسلافيا. ورغم علاقتها الوثيقة مع روسيا إلا أنها أقامت علاقات مع أوكرانيا، وصدّرت لها ذخيرة بقيمة 858 مليون دولار، حسب صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقدرت قيمة صادرات صربيا عام 2021 بحوالي 1.2 مليار دولار. لكن مصالح صربيا تمتد أبعد إلى الشرق الأوسط. ففي مرحلة ما بعد الأزمة العالمية، حاولت صربيا، المعدمة من المال، الحصول على قروض مالية من الإمارات العربية المتحدة، في عام 2013، حيث حاولت جذب الاستثمارات الإماراتية إلى جانب توقيع عقود عسكرية معها.

وفي عام 2013، أعلن البلدان عن أول صفقة سلاح ضمّت موافقة صربيا على تصدير عربات مصفحة إلى الإمارات، واتفاقاً ثنائياً لتطوير صواريخ أرض- أرض موجهة. وقدرت قيمة الصفقة، في حينه، بحوالي 214 مليون دولار.

كما حققت الإمارات استثمارات مهمة في الخطوط الجوية الصربية (إير صربيا)، مع أن الدولة الصربية ستستحوذ على الحصة الإماراتية في شركتها الجوية.

وواصلت صربيا العمل مع الإمارات في عقود وصفقات. وفي 2022، وقّعت أس دي بي أر اتفاقاً مع الشيخ محمد بن زايد، عندما كان ولياً للعهد ونائباً لقائد القوات الإماراتية، لبيع “كمية مهمة من الذخيرة”، حسب بيان إعلامي من وزارة الدفاع الصربية.

وفي الفترة الأخيرة؛ قامت الإمارات باستثمارات جديدة في السياحة الصربية من خلال شركة مرتبطة بجاريد كوشنر، المستشار السابق، وصهر الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووقّعت الصناعة العسكرية الصربية، التي تهيمن عليها الدولة صفقة مع السعودية، عام 2018.

وذكر موقع “بلقان إنسايت” أن شركة تصنيع الأسلحة الصربية “كروسيك”، ذات العلاقة مع أس دي بي أر، باعت ألغاماً من عيار 60، 80، 120 ميلميتراً، وكذا قنابل يدوية، بأسعار مخفضة جداً إلى شركة سعودية.

ووجد موقع “أرمز ووتش” للتحقيق الاستقصائي أن الأسلحة الصربية انتهت في أيدي ارهابيي ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)” في اليمن.

وكانت السعودية والإمارات قد شنّتا حملة عسكرية ضد القوات اليمنية، عام 2014. إلا أن الحملات الجوية فشلت في هزيمة القوات اليمنية، ولكنها أدّت لمقتل آلاف المدنيين وتسبّبت بكارثة إنسانية.

المصدر: “القدس العربي”