شاهد.. جيش الاحتلال يعتزم الانتقال للمرحلة الثالثة في غزة؟!

العالم - خاص بالعالم

بعد تسعة أشهر من العدوان الاسرائيلي على غزة، دون تحقيق أي هدف من الاهداف الكبرى المعلنة التي رسمهتا حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، يبدو أن الاخيرة أدركت خطورة الأزمة التي وضعت نفسها بها، وما آلت اليه الامور من انقسام في الداخل وخسارة استراتيجية في الشمال، لتبدأ برسم خطط للنزول عن الشجرة.



وفي هذا الصدد كشفت هيئة البث الإسرائيلية إن القيادة السياسية في تل أبيب أعطت ضوءا أخضر للقيادة العسكرية لإنهاء المرحلة الحالية من الحرب على غزة والانتقال تدريجيا خلال هذا الشهر للمرحلة الثالثة.



وبحسب الهيئة فإن العناوين العريضة التي من شأنها تم اتخاذ هذا القرار، تهدف الى تحريك ملف صفقة التبادل، وخفض التوتر في الجبهة الشمالية، وتجنب اتساع الحرب خاصة مع حزب الله.



وفي تفاصيل هذه المرحلة الثالثة قالت الهيئة أنها ستشمل بقاء القوات الاسرائيلية في محور نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن جنوبه اضافة الى محور فيلادلفيا في رفح وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.



وعلى المستوى الاعلامي يجري العمل على تقديم إعلان ترويجي حول ما حققه جيشهم من إنجازات مزعومة في الحرب.



رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو بدأ بالتمهيد لنزوله عن الشجرة من خلال حديثه عن الاقتراب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، لكن وزير المالية في حكومته بتسلئيل سموتريتش خرج ليعلن معارضته التامة لوقف الحرب دون تحقيق أهدافها المعلنة، مطالبا بفرض حكم عسكري في القطاع.



وعلى خط مواز، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أنه في حال غياب خطة واضحة لإدارة شؤون قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، فهناك ثلاثة احتمالات، إما عودة حماس أو احتلال إسرائيلي أو تسود الفوضى.. وهي خيارات مرفوضة لواشنطن حسب قوله، مؤكدا ان بلاده تبذل جهودا حثيثة للضغط على حماس لقبول مقترح جو بايدن حول وقف إطلاق النار.



بدورها حذرت صحيفة وول ستريت جورنال، من وقوع جيش الاحتلال الاسرائيلي في مستنقع وحرب استنزاف طويلة في حال بقائه في قطاع غزة.