مستوطنات شمال فلسطين تحولت الى مدن اشباح!

العالم _ مراسلون

ونقل مراسل قناة العالم في جنوب لبنان عن تقارير اسرائيلية قولها ان المستوطنين الذين اخلوا المنازل في شمال فلسطين لازالوا غير مطمئنون للعودة الى هذه المنطقة.

واكد ان المقاومة فرضت منطقة امنية في شمال فلسطين رغم محاولات الاحتلال ابعادها عن المنطقة.

وذكر ان المقاومة تلاحق جيش الاحتلال حتى في المواقع والتموضعات المستحدثة بين الاحراش او بمحيط المستوطنات المستهدفة سابقا.

يذكر ان المقاومة الاسلامية في لبنان اعلنت امس الاثنين تنفيذ عدد من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ،منها مستعمرة غرانوت هجليل، بالأسلحة المناسبة وأكدت تحقيق ‏إصابات مباشرة.‏