مآلات العدوان على غزة واحتمالات إندلاعه في لبنان

العالم – العين الإسرائيلية

ويبحث برنامج"العين الاسرائيلية"، بما عكف الإعلام العبري من منح المستوى السياسي في الكيان، الجيش الضوء الاخضر للإنتقال تدريجيا إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من القتال في قطاع غزة، والتي كثر الحديث عنها و فقد بإنهاء القتال في رفح والانتقال الى العمليات العسكرية المركزة مصحوبة بالتوغلات.



كما ألقى البرنامج الضوء على ما تناوله النشطاء الصهاينة في مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية حيث تناولوا بالتعليقات الحديث عن الانتقال الى المرحلة الثالثة من العدوان على غزة، حيث قال عساف:" بدلا من أن ننهي الحرب بصفقة ونحرر المخطوفين الحكومة ستنهي الحرب من دون الحصول على أي مقابل، ليس هناك حكومة افشل من هذه"، واما باراك كورن:" هيا إنتخابات.. كل أعضاء الكنيست الـ 120 الى البيت، كل قاده الجيش الى البيت"، واما داني فقال:" جميل انتصرنا! ماذا الان؟ اين المخطوفون؟!.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثالثة من الحرب وأهدافها وحول استمرار الحرب على غزة بشكل آخر، أكد صالح أبو عزة المتابع للشان الإسرائيلي، أنه ربما الانتقال الى المرحلة الثالثة يعكس مستوى الخلاف ما بين الجيش الاسرائيلي الذي يشعر بأنه قد انهك تماما وبأنه لا يستطيع تقديم المزيد من الخطوات في قطاع غزة، منوها إلى أن المستوى السياسي وخاصة نتنياهو وائتلافه يريد لهذه المعركة أن تستمر.

وتابع أبو عزة أن نتنياهو يريد الحفاظ على مسمى الحرب الدائرة بصرف النظر عن مستويات هذه الحرب حيث ينتقل من المستوى الأول الى المستوى الثاني الى المستوى الثالث، حيث يساعد المستوى الثالث بالمرتبة الأولى عددا من الامور أولا يتم إراحه الجيش فيها بشكل كبير، والنقطة الثانية يتم التخفيف من الضغط الذي يعانيه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، والأهم من ذلك ربما تكون هي مناورة من أجل إقناع حزب الله لإيقاف الجبهة الشمالية ونعتقد انها ستفشل.

وبحث البرنامج فيما يمكن إستنتاجه بعد ما يقرب من تسعه اشهر من هذه الحرب القيادية الاسرائيلية السياسيه والعسكريه والأمنيه فشلت في تحقيق الأهداف حيث أنه لا سحقت حماس، ولا أطلق سراح الأسرى والكلام هو لأحد المحللين في الاعلام العبري.

كما تطرق البرنامج الى توالي التحذيرات من الحرب بالشمال مع حزب الله وهي تعني ثلاث حروب ستشن على الكيان الاسرائيلي، وهذا ما لا يريده أحد إلا "بن غفير وسموتريتش".

ضيف البرنامج:

- صالح أبو عزة المتابع للشأن الإسرائيلي

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