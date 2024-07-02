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مراسم إستقبال لجمع من ذوي الشهداء الفلسطينيين في طهران

الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

تحت عنوان اصحاب الطوفان استقبل ابناء الشعب الايراني في العاصمة طهران عدد من عوائل شهداء غزة حيث شدد المشاركون في الاجتماع على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واكدوا أنهم باقون على العهد والوفاء للقضية الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

جمع من عوائل شهداء قطاع غزة في العاصمة الايرانية طهران يدا بيد مع الشعب الإيراني، العوائل التي أظهرت صمودها باستشهاد أبنائها واطفالها الأبرياء في مواجهة الهجمات الهمجية للكيان الاسرائيلي الذي لا يفرق بين حجر وبشر وذلك في قطاع يعتبر اليوم رمزا للمقاومة والصمود

شدد المشاركون في الاجتماع على أن الصهاينة وبارتكابهم جرائم حرب في المنطقة وضد سكان غزة يظهرون استهتارهم بمطالب المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ومن الضروري على احرار العالم تكثيف جهودهم لوقف هذه الجرائم البشعة واكدوا أنهم باقون على العهد والوفاء للقضية الأم أي القضية الفلسطينية.

يذكر أن العدوان المستمر للاحتلال على غزة أدى إلى استشهاد واصابة نحو مئة وخمسة وعشرين الف شخص معظمهم من النساء والاطفال فيما يعاني باقي سكان القطاع من ازمة انسانية متفاقمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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