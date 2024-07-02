منتخب التايكواندو الإيراني للسيدات يفوز ببطولة العالم للمرة الأولى

العالم – إيران

وعقب منافسات كأس العالم للتايكواندو 2024، التي تقام في كوريا الجنوبية، إنطلقت اليوم الثلاثاء في مدينة تشانتشون، المنافسات في قسم السيدات بحضور منتخبات المغرب وساحل العاج والصين والهند وإيران وكوريا الجنوبية، حيث تمكن المنتخب الإيراني للسيدات من الفوز بالبطولة لأول مرة.

وفي المباراة الأولى له، لعب المنتخب الإيراني بتشكيلة من يلدا والي نجاد ومهلا مؤمن زاده ومليكا ميرحسيني، ضد كوريا الجنوبية حاملة اللقب، وفاز فيه بشكل مذهل ورائع وتأهل إلى نهائيات البطولة، حيث هزمت سيدات التايكواندو الإيرانيات الجديرات حامل اللقب بشكل حاسم في جولتين بنتيجة 175-155 و155-135 (يتم احتساب النقاط كفريق واحد).

و واجه المنتخب الإيراني المغرب بتغيير واحد، وحلت ساغر مرادي محل مهلا مؤمن زاده وفازت إلى جانب اللاعبتين الأخرتين والي نجاد ومير حسيني في مباراة متقاربة 2-1 بالنتائج (180-175 إيران / 145-120 المغرب / 145-79 إيران) ورفع كأس البطولة.

وفاز المنتخب الإيراني بكأس البطولة لأول مرة بدون ممثليه الأولمبيين ناهيد كياني ومبينا نعمت زاده.

هذا وقد فاز منتخب الرجال الإيراني بالبطولة أمس، كما تقام منافسات القسم المختلط غداً الأربعاء، حيث يحصل المنتخب الإيراني على راحة في الجولة الأولى ويواجه الفائز من الصين وكوريا الجنوبية للتأهل إلى المباراة النهائية.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية بالوكالة "محمد مخبر" قد هنأ تتويج المنتخب الوطني للتايكواندو، بطولة كأس العالم التي استضافتها كوريا الجنوبية.

ووصف مخبر في رسالة التهئة، احراز المنتخب الوطني للتايكوندو، لقب لبطولة، انه يبعث على البهجة الوطنية وشرف كبير للشعب الإيراني.