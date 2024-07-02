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تجدد تظاهرات كينيا والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في نيروبي

تجدد تظاهرات كينيا والشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع في نيروبي
الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

خرجت تظاهرات جديدة اليوم الثلاثاء في كينيا وسط انتشار كثيف للشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات صغيرة في وسط العاصمة نيروبي.

العالم - أفریقیا

وبدأت هذه التعبئة في منتصف يونيو على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجا على مشروع للميزانية نص على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة.

وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 يونيو وإجراء تشاور مع الشباب، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.

وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصا لقوا حتفهم منذ التظاهرات الأولى في 18 يونيو.

وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن حصيلة القتلى بلغت 31 قتيلا، كما قدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أن العدد بلغ 24 قتيلا.

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