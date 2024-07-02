العالم – باختصار

الأداء الكارثي لبايدن أثار مخاوف كبرى وقدرته على المنافسة في السباق الرئاسي.



النقاش بدأ في أروقه الحزب الديمقراطي حول سيناريو استبدال بايدن بمرشح آخر أكثر إستعدادا.



صحيفه ذاهيل: الديمقراطيون باتوا يعتقدون بأن بايدن لا يستطيع هزيمة ترامب في الانتخابات.



ذا هيل: المانحون في الحزب الديمقراطي بدأوا بطرح قضية استبدال بايدن على طاولة النقاش.



الخوف من هزيمة كارثية يتكبدها بايدن أمام ترامب بدأ يتسلل إلى مؤيدي الحزب الديمقراطي.



استطلاع لجامعة "سافولك": 41% من الديمقراطيين يعتبرون بايدن غير مؤهل لدورة رئاسية ثانية.



استطلاع هارفرد هاريس: 34% فقط من الأمريكيين يعتبرون بايدن مؤهلا لتودي منصب الرئيس.



ضعف أداء بايدن في المناظرة الأولى أثر ايضا على رأي الناخبين في الولايات المتأرجحة.



"يو أس إي توداي": الناخبون في الولايات المتأرجحة فقدوا الأمل في كل من بايدن وترامب.



الحديث بدأ يدور عن طرح نائبة الرئيس"كامالا هاريس" كبديل لبايدن فيما تبقى من السباق الانتخابي.



مراقبون: هاريس لن تكون أقوى من بايدن بكثير لأنها تفتقد للذكاء والشخصية لكي تصبح رئيسية.



استبدال بايدن يواجه مشكلة تنظيمية كونه سيخالف نتيجة الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.



في ظل تمسك بايدن بمواصلة السباق يتحضر الديمقراطيون لهزيمة كبرى في الإنتخابات.

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