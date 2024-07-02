شاهد.. مقتل مستوطن صهيوني بعملية إطلاق نار قرب نابلس

العالم - خاص بالعالم

فقد قتل مستوطن بعملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة “هار براخ” في نابلس، شمال الضفة، زعمت قوات الاحتلال أنه أصيب برصاصة من مسافة بعيدة قرب نابلس، ويعتقد أنه قناص فلسطيني.

ومن جهتها باركت لجان المقاومة في فلسطين، عملية إطلاق النار البطولية - كما وصفتها- قرب مستوطنة 'هار براخا' بالقرب من نابلس، معتبرة العملية امتدادا للفعل الثوري المتصاعد في الضفة ورداً أصيلاً على جرائم العدو وحرب الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني النازي في قطاع غزة.

واستطردت لجان المقاومة أن عملية مستوطنة 'براخا' تؤكد الفشل الاستخباري والأمني المتراكم والانهيار العملياتي لجيش العدو الصهيوني النازي في مواجهة مقاومي شعبنا وشبابه الثائر.

وعقب العملية نفذت قوات الاحتلال أعمال تفتيش واسعة في محيط المستوطنة، فيما اقتحمت قوات الاحتلال شارع القدس شرقي مدينة نابلس، وأغلقت حاجز بيت فوريك شرقا، وكافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال بعد اقتحام شارع القدس في مدينة نابلس، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب على إثرها شاب فلسطيني برصاص الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم خلال مواجهات في شارع القدس في مدينة نابلس.

ولاحقا؛ دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه شارع القدس، وسط دعوات لإطفاء كاميرات المراقبة وحذف التسجيلات وإتلافها.

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