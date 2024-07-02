شاهد المقاومة تكبّد الإحتلال خسائر فادحة بمحاور القتال في غزة

العالم - خاص بالعالم

معارك حامية جدا تخوضها المقاومة الفلسطينية شمال القطاع، يجري اشدها في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة ومحور نتساريم.

كتائب القسام اعلنت استهدافها دبابتين لجيش الاحتلال من نوع ميركفاه اربعة بعبوتين وقنص جندي اسرائيلي داخل أحد المنازل في حي الشجاعية.

وقالت انها استهدفت قوة لجيش الاحتلال متحصنة ايضا داخل أحد المنازل في الحي مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وفي الشجاعية ايضا نفذت سرايا القدس عددا من العمليات ضد مواقع وجنود الاحتلال وآلياتهم. وبثت مشاهد من استهداف آلية عسكرية للاحتلال من نوع نمير في المحور نفسه.

وقالت انها فجرت عبوة بآلية عسكرية آخرى في محيط مسجد السالم واوقعت قوة اسرائيلية بين قتيل وجريح بعد استهدافها بقذيفة تي بي جي فيما اكدت استهداف مقري للقيادة والسيطرة تابعين لجيش الاحتلال بمحور نتساريم.

المعارك احتدمت كذلك في رفح جنوبي القطاع. المقاومة قالت انها استدرجت قوة اسرائيلية لمنزل مفخخ قبل تفجيره كما اعلنت استهدافها دبابة لجيش الاحتلال بحي تل السلطان.

من جهته اقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وجندي وإصابة احد عشر آخرين في هجوم للمقاومة على محور نتساريم بعدما كانت تقارير إعلامية عبرية قد تحدثت عن حدث صعب ومركب في قطاع غزة وتعرض قوة إسرائيلية لكمين نصبته لها المقاومة في المحور.

ويبدو ان حصيلة التقلى والجرحى اكثر مما اقر به الجيش الاسرائيلي. اعلام الاحتلال قال إن مروحيات هبطت بمستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، وافاد بوصول خمس جنود مصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى أسوتا في أسدود.

في حين نشرت مواقع اخبارية صورا لسيارات إسعاف إسرائيلية في ساحة مستشفى بمدينة عسقلان لاستقبال الجرحى من الجنود، كما تحدثت عن إصابة عدد من الجنود، بينهم ثلاثة جراحهم حرجة، وذلك في معركة وهجوم للمقاومة في محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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