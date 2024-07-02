2.3 مليار دولار التبادل التجاري بين إيران وتركيا خلال 5 أشهر

العالم – إيران

وبناء على الإحصائيات التي نشرها مكتب الإحصاء التركي فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين إيران وتركيا مليارين و300 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري أي بارتفاع نسبته 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ حجم التجارة بين إيران وتركيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي 2 مليار و189 مليون دولار.

وبحسب هذا التقرير، ارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في الأشهر من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2024 بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ووصلت إلى مليار و340 مليون دولار.

وكانت تركيا قد صدّرت بضائع إلى إيران بقيمة مليار و151 مليون دولار في الأشهر من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2023؛ لكن واردات تركيا من إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 انخفضت بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصلت إلى 960 مليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري من مليار و38 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب هذا التقرير، صدرت تركيا في الشهر الخامس من العام الجاري بضائع بقيمة 285 مليون دولار إلى إيران واستوردت بضائع من إيران بقيمة 262 مليون دولار.

وارتفعت صادرات تركيا إلى إيران في مايو/أيار بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت واردات البلاد من إيران بنسبة 20%.

وفي مايو 2023، صدرت تركيا بضائع بقيمة 249 مليون دولار إلى إيران واستوردت بضائع من إيران بقيمة 217 مليون دولار.