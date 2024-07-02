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مجازر عدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

مجازر عدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة
الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 25 شهيدا و81 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

العالم - الإحتلال

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي، ارتفاع حصيلة العدوان إلى 37925 شهيدا و87141 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال “الإسرائيلي” منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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