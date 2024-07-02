مقاومة اليمن رفعت آهات شركات الشحن البحري الداعمة للاحتلال

العالم - أوروبا

وأفادت الشركة في بيان لها بانها تتوقع "انخفاض الطاقة الإنتاجية في أوروبا و اسيا إلى نحو 20 % اي الثلث ، مؤكدة بان الخطر يتسع في وجه الملاحة المرتبطة بالكيان الإسرائيلي في ظل وصول الهجمات اليمنية إلى مناطق ابعد".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "ميرسك" للشحن البحري ان الشركة لن تعود للإبحار ثانية عبر البحر الأحمر.

واشار الى المسافة الطويلة لرحلات الشحن وتقلص القدرة الاستيعابية، أدى إلى إرتفاع سعر الحاوية بشكل كبير.

واضاف " كلما طال أمد هذه الأزمة في البحر الأحمر، كلما ترسخّت تكاليفنا بشكل أعمق.

وتأتي تحذيرات شركة ميرسك عقب يوم على إعلان هاباغ لويد الألمانية تعليق عملياتها في المنطقة مع تصاعد تهديدات المقاومة اليمنية.