'أنقرة والرياض'.. مباحثات للتعاون العسكري بينهما في تركيا

العالم - السعودية

واستقبل أردوغان وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحضور وزير الدفاع التركي يشار غولر.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن خالد بن سلمان وصل إلى تركيا في ضوء زيارة رسمية "بتوجيه من القيادة".

وكان في استقبال خالد بن سلمان لدى وصوله مطار" إيسنبوغا" بأنقرة رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية البروفيسور "خلوق غورغون"، وعدد من كبار المسؤولين.

في 18 يوليو/تموز 2013، وقعت السعودية وتركيا على الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي بين البلدين، وعقدي استحواذ بين وزارة الدفاع في المملكة وشركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية.

تهدف الخطة إلى إقامة مشاريع مشتركة لنقل وتوطين التقنيات، ودعم الصناعات العسكرية في البلدين بالخبرات، والتعاون في مجالات البحث والتطوير.

ويشتمل عقدا الاستحواذ على توطين صناعة الطائرات المسيرة والأنظمة المكونة لها داخل المملكة بمشاركة الشركات المحلية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والمساندة، وتطوير قدرات التوطين من خلال نقل التقنية والمعرفة، وتدريب الكوادر السعودية.

وتسعى السعودية إلى توطين ما يزيد عن 50% من إجمالي الإنفاق العسكري ضمن رؤية المملكة 2030.