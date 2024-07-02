مسقط تستضيف أولى اجتماعات لجنة التجارة التفضيلية بين إيران وعمان

العالم – إيران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، نوّه ضيغمي إلى أن المشاورات في إطار لجنة التجارة التفضيلية المشتركة، ستنعقد بمشاركة فرق العمل المختصة من كلا البلدين.

واعتبر نائب وزير الصناعة الإيراني، العلاقات التجارية بين طهران ومسقط، أنها شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا ملفتا؛ وبما يؤكد ضرورة المشاورات الهادفة إلى ابرام اتفاق للتجارة التفضيلية، وبناء أواصر وثيقة بمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

كما نوه ضيغمي، إلى أن التعامل التجاري بين طهران ومسقط، سجّل خلال العام الماضي نموا لم يسبق له نظير؛ متطلعا بأن يتم حسم النتائج النهائية للمشاورات الثنائية من قبل السلطات القانونية المعنية في كلا الجانبين.