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نحو 100 قتيل حصيلة تدافع خلال تجمع ديني في الهند

نحو 100 قتيل حصيلة تدافع خلال تجمع ديني في الهند
الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

قُتل نحو 100 شخص على الأقل بسبب تدافع خلال تجمع ديني هندوسي شمال الهند، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مسؤول طبي، اليوم (الثلاثاء).

العالم - منوعات

وكان رام موهان تيواري، المسؤول الطبي الكبير في ولاية أوتار براديش، قال للوكالة في وقت سابق اليوم «استقبلنا 27 جثة حتى الآن... ما زلنا نتلقى مزيداً منها»، ثم أفيد عن ارتفاع حصيلة القتلى لنحو 100 قتيل حتى الآن.

وجرت الواقعة في قرية بمنطقة هاثراس، على بعد نحو مائتي كيلومتر جنوب شرقي العاصمة نيودلهي.

وقال مانيش تشيكارا المتحدث باسم الشرطة المحلية لـ«رويترز» عبر الهاتف «لا يمكنني ذكر عدد الوفيات بدقة في الوقت الراهن، لكنه نحو 60... من المحتمل أن يزيد العدد».

وأمر رئيس وزراء الولاية يوجي أديتياناث بفتح تحقيق في الحادث.

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