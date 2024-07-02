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مسؤول: إيران ستصبح ممرا للتبادل الزراعي بين دول 'بريكس'

مسؤول: إيران ستصبح ممرا للتبادل الزراعي بين دول 'بريكس'
الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد وزیر الجهاد الزراعي في إيران "علي رضا مهاجر" أن إیران سوف تصبح ممرا للتبادل الزراعي بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

العالم إيران

وبصفته رئيس الوفد الإيراني إلى الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة بدول البريكس في موسكو أضاف "مهاجر": الأمن الغذائي وتنمية التجارة المستدامة وإنتاج المنتجات الغذائية والزراعية، كان محور هذا الاجتماع.

ولفت هذا المسؤول إلى أن: إيران تقع في منطقة يمكنها بسهولة تصدير العديد من منتجات دول البريكس عبر ممري الشمال-جنوب والشرق-غرب، مضافا للسكك الحديدية والجو والبر.

وأکد أنه من خلال تعزيز الممرات، يمكن لإيران استخدام هذه القدرة الكبيرة في التبادلات بين الدول الأعضاء في مجموعة البريكس.

وتابع مهاجر: إن نحو 40% من تجارة الحبوب في العالم، تتم بواسطة الدول الأعضاء في مجموعة البريكس، والتي يمكنها بسهولة تصدير هذه المنتجات إلى العالم عبر الموانئ الجنوبية لإيران.

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