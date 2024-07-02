فيديو خاص: حزب الله يقصف كريات شمونة بعشرات الصواريخ!!

العالم - خاص بالعالم

واوضح مراسلنا: ان ذلك يأتي ردا على الاعتداء الاسرائيلي الذي استهداف احد المنازل في بلدة الزلوطية جنوب صور، ما ادى الى استشهاد مواطن.

واضاف ان المواطن كان عسكريا متقاعدا في قوى الامن الداخلي اللبنانية.

واشار الى ان عملية للمقاومة سبقت ذلك استهدفت تموضعا لجنود الاحتلال في محيط موقع جل العلام.

وتابع مراسل العالم أن آلة الحرب الإسرائيلية قامت بصف مدفعي عنيف طال اطراف بلدة رب ثلاثين و كفركلا و الوزاني ، التي باتت تُستهدف يوميا لارغام المزارعين عن الابتعاد عن ارزاقهم وبساتينهم.

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