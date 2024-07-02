ساحة فلسطين في طهران تستقبل ذوي شهداء غزة

العالم – إيران

وأقيمت مراسم استقبال لـ65 عائلة من ذوي شهداء غزة الذين تعرضوا على مدى الأشهر الماضية بعد انطلاق طوفان الأقصى، لأكثر وأبشع الهجمات وحشية من قبل الكيان الصهيوني.

يذكر أن هؤلاء الفلسطينيون استطاعوا مغادرة غزة، مرورا بعدد من الدول الإقليمية، ليصلوا إلى اراضي الجمهورية الإسلامية في إيران.

وقد حيّا أبناء الشعب الإيراني عبر مشاركته الحماسية في مراسم استقبال هؤلاء المقاومين، مساء اليوم، ذكرى شهداء طوفان الأقصى، مجددين العهد والوفاء للشعب الفلسطيني، ومؤكدين على تقديم كامل الدعم والتضامن مع قضيتهم.