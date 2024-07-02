باقري كني: حقوق الإنسان الأميركية باتت واضحة من خلال سلوك واشنطن

العالم – إيران

وفي منشور له على منصة إكس بمناسبة ذكرى 2 تموز عام 1988 حيث تم إسقاط طائرة إيرباص الإيرانية - الرحلة رقم 655، بصاروخ أميركي في منطقة الخليج الفارسي كتب باقري كني: إن انتهاك حقوق الشعب الإيراني من قبل أميركا، تجسد في أشكال مختلة على الدوام، بما في ذلك فرض أنواع الحظر الظالم عليه.

وأضاف: لقد مرت 36 عاما على العمل الجبان والإرهابي الذي قامت به أميركا عبر استهدافها طائرة الركاب الإيرانية في سماء الخليج الفارسي.

وفي منشور آخر على منصة إكس أيضا، كتب وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة: إن الدعم الشامل الذي تقدمه الولايات المتحدة اليوم، لجرائم الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين، أضاف صفحة جديدة الى سجل القادة الأميركيين الحافل باقتراف جرائم الإبادة والدمار الشامل وفرض الحصار والاحتلال.

وتابع: إن جمهورية إيران الإسلامية، تقف بقوة أمام هذه الجرائم، وقد تألقت رغم كافة الضغوط التي مرت بها.

وأضاف أن التدخلات الأميركية غير القانونية في أنحاء العالم، جعل من هذا البلد أحد أبرز ناقضي حقوق الإنسان على المستوى الدولي؛ مبينا أن الإجراءات الأحادية واستخدام الحظر والدعم اللامحدود والشامل لجرائم الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني، يشكل أحد أكثر الإجراءات المناوئة لحقوق الإنسان كارثية، والتي أقدمت عليها الولايات المتحدة.. إن المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان الأميركية بات واضحا للجميع من خلال سلوك واشنطن والكيان الصهيوني.