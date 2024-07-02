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شاهد.. القوات اليمنية تنفذ عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة العراقية على هدف حيوي في حيفا

الثلاثاء ٠٢ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية استهدفت هدفاً حيوياً في حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - الیمن

وأوضحت القوات المسلحة في بيانها، أن العملية العسكرية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وأكدت القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ أنها ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ المشتركةِ مع المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

في ذات السياق أكدت المقاومة الإسلامية العراقية قصفها لهدف حيوي في حيفا بعملية مشتركة مع القوات المسلحة اليمنية..

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