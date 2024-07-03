البيت الأبيض: بايدن غير مصاب بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف

العالم - الأميرکيتان

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي، عندما سُئلت عما إذا كان بايدن يعاني من مرض ألزهايمر، أو أي شكل من أشكال الخرف، أو الأمراض التنكسية، التي تسبب مثل هذه الهفوات التي شاهدها الناس خلال فترة ولايته: "لدي إجابة لك، هل أنت مستعد لذلك؟ هي لا".

وكانت جان بيير صرحت، في وقت سابق، أن بايدن لا يزال يعاني من نزلة برد أصيب بها، وأثّرت على أدائه خلال مناظرته الأولى أمام منافسه، دونالد ترامب، لكنه أصبح يشعر بتحسن في الوقت الحالي.

وأثار الأداء الباهت لجو بايدن في مناظرة، يوم الخميس الماضي، مع منافسه الجمهوري، دونالد ترامب، قلق بعض أعضاء الحزب الديمقراطي التابع له، بشأن قدرته على البقاء كمرشح، ودفع نائبا ديمقراطيا واحدا على الأقل إلى دعوته للرئيس الأمريكي للانسحاب من السباق الرئاسي، قبل بدء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

لكن حملة بايدن قالت إنها لم تجر أي مناقشات حول استبدال بايدن، بمرشح بديل للرئاسة.