المرحلة الثالثة للعدوان وجهوزية المقاومة لحرب استنزاف

العالم _ مع الحدث

- هل تستعد المقاومة لحرب استنزاف طويلة مع الاحتلال بعد اعلانه الدخول في المرحلة الثالثة لاقتراب ما سماه نتنياهو القضاء على حماس؟

- هل الدخول في هذه المرحلة يعني اعتراف بالتراجع عما حدده نتنياهو من اهداف للعدوان على القطاع فيما جنرالات في الجيش يريدون وقفا لاطلاق النار ولو ادى ذلك لبقاء حماس في السلطة حاليا؟

- ما اهمية استهداف المقاومة لمقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم ومقتل ضابط وجندي واصابة عدد كبير من جنوده بحسب بيانهم؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الكاتب والسياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي من بيروت والخبير في الشؤون الاسرائيلية فضل طهبوب من القدس المحتلة.

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