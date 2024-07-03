الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المرحلة الثالثة للعدوان وجهوزية المقاومة لحرب استنزاف

الأربعاء ٠٣ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ تصعيد العدوان الاسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة واشتداد المواجهة في الشجاعية وخانيونس ورفح؟

العالم _ مع الحدث

- هل تستعد المقاومة لحرب استنزاف طويلة مع الاحتلال بعد اعلانه الدخول في المرحلة الثالثة لاقتراب ما سماه نتنياهو القضاء على حماس؟

- هل الدخول في هذه المرحلة يعني اعتراف بالتراجع عما حدده نتنياهو من اهداف للعدوان على القطاع فيما جنرالات في الجيش يريدون وقفا لاطلاق النار ولو ادى ذلك لبقاء حماس في السلطة حاليا؟

- ما اهمية استهداف المقاومة لمقر قيادة الاحتلال في محور نتساريم ومقتل ضابط وجندي واصابة عدد كبير من جنوده بحسب بيانهم؟

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الكاتب والسياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي من بيروت والخبير في الشؤون الاسرائيلية فضل طهبوب من القدس المحتلة.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شهداء وإصابات بقصف القطاع واستهداف نازحين في خان يونس

المقاومة تدكُّ تحشدات الاحتلال بـ "نتساريم" ورفح وتتصدى لتوغله بالشجاعيَّة

قادة جيش الإحتلال يخشون حربا أبدية ويسعون لوقف النار في غزة

بعد 270 يوم من الإخفاق.. نتانياهو يدعي "التقدم نحو نهاية القضاء على حماس"